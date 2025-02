1 Die Jugendherberge dient bis 31. Dezember – und damit länger als geplant – als Unterkunft für Geflüchtete. Foto: Markus Reutter

Die Jugendherberge bei Triberg wird weiterhin als Unterkunft für Geflüchtete verwendet – der entsprechende Vertrag wurde bis 31. Dezember 2025 verlängert.









In der nichtöffentlichen Sitzung am 22. Januar habe der Triberger Gemeinderat einer Verlängerung des Vertrags zwischen dem Landkreis und dem Jugendherbergswerk zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Jugendherberge bis 31. Dezember 2025 zugestimmt. Darüber wurde die Öffentlichkeit in jüngster Gemeinderatssitzung informiert.