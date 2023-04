1 Bis zu 65 geflüchtete Personen können künftig in dem Gebäude in der Olgastraße unterkommen. Foto: Bernd Mutschler

Die Bad Wildbader Verwaltung hat ein neues Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet. Bereits in den nächsten Tagen werden die ersten Personen einziehen. Doch dieses Gebäude wird wohl nicht ausreichen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Stadt Bad Wildbad stellt sich darauf ein, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu hat die Verwaltung auch eine neue Unterkunft angemietet. Noch in diesen Tagen werden die ersten Flüchtlinge in die neue kommunale Anschlussunterbringung in der Olgastraße einziehen. Wenn das Haus voll belegt ist, werden dort künftig bis zu 65 Personen untergebracht sein. Im Gebäude gibt es verschiedene Wohneinheiten in denen eine, zwei oder vier Personen Platz finden werden.

„Aktuell befinden sich 60 geflüchtete Personen in der kommunalen Anschlussunterbringung“, teilt Bad Wildbads Bürgermeister Marco Gauger auf Nachfrage unserer Redaktion mit. „Rechnet man die privat untergebrachten Geflüchteten dazu, liegt die Zahl weit über 300. Somit ist bereits jetzt der Betreuungs- und Integrationsaufwand sehr hoch“, so Gauger, der weiter ausführt: „Wir sind einerseits sehr dankbar für die Bereitschaft in der Bevölkerung, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Auf das gesamte System bezogen ist es allerdings ärgerlich, dass die private Unterbringung nicht mal ansatzweise bei der Zuweisungsquote berücksichtigt wird.“

Dennoch ist er froh, dass nun ein Objekt gefunden wurde, das auch kurzfristig nutzbar ist. Die Suche nach geeigneten Immobilien, die möglichst kurzfristig nutzbar sind, laufe täglich. Gesucht werden dabei auch kleinere Einheiten, „für acht bis zwölf Leute oder so“. Vielleicht ergebe sich ja etwas Geschicktes, aktuell sei aber nichts Konkretes in Planung. Das wird wohl aber nötig werden. Denn Gauger ist sicher: „Das zusätzliche Gebäude in Wildbad wird nicht für die Zahlen ausreichen, die wir in diesem Jahr noch zugewiesen bekommen.“ Der Bürgermeister geht davon aus, dass aus den Aufnahmestellen des Landkreises noch einmal ungefähr die gleiche Anzahl an Flüchtlingen im laufenden Jahr in die kommunale Unterbringung nach Wildbad kommen werden.

Kapazitäten freikriegen

Diese Aussage habe er auch vom Landratsamt so bekommen. Eines steht für ihn aber fest: „Die Unterbringung in einer Turnhalle oder Ähnlichem gilt es trotzdem unbedingt zu vermeiden.“

„Wir müssen jetzt Kapazitäten freikriegen“, bestätigt auch Janina Dinkelaker, die Sprecherin des Calwer Landratsamtes. Bei einem Treffen der Landräte mit dem Regierungspräsidium (RP) sei die Aussage des RP eindeutig gewesen, „dass wir sehr viele Personen aufnehmen müssen“, so Dinkelaker weiter.

Bislang sehr kulant

In der Vergangenheit sei man „sehr kulant“ gewesen. Eigentlich müssten die Geflüchteten spätestens nach zwei Jahren aus den Aufnahmestellen des Landkreises in die kommunale Anschlussunterbringung überführt werden. Aber derzeit befänden sich noch zwischen 400 und 500 Personen noch in den Unterkünften, „die eigentlich schon in der Anschlussunterbringung sein müssen“, sagt die Kreissprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Insgesamt sind im Landkreis Calw seit Kriegsbeginn knapp 2200 Menschen aus der Ukraine angekommen. Aktuell wohnen laut Dinkelaker 277 Ukrainer in den Unterkünften des Landkreises, davon 93 Minderjährige. Der Landkreis Calw betreibt im Rahmen der vorläufigen Unterbringung 13 Gemeinschaftsunterkünfte mit 1000 Plätzen.