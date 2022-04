1 Badr Alden Ahmad (von links), Nazmi Ahmed, Lena Stöckmeyer, Hanife Sih Ahmet zeigen die geschneiderten Kleidungsstücke. Foto: Hella Schimkat

Die vierköpfige Familie Ahmed aus Syrien lebt seit 2016 in Brigachtal und hat einen langen Weg aus Syrien über die Türkei hinter sich.















Brigachtal - Sie fühlen sich in der Gemeinde wohl und berichten von ihrer Flucht aus Aleppo. Nachdem es für sie nicht mehr möglich war, dort zu leben, flohen sie in die Türkei nach Istanbul, wo sie drei Jahre blieben. Die beiden Söhne, die damals noch klein waren, mussten in einer Fabrik von morgens früh bis abends Näharbeiten machen, das sei Kinderarbeit und sehr hart gewesen, erklären sie.

Flucht teilweise zu Fuß

Sie hatten kein Recht, die Schule zu besuchen, da sie Kurden sind, betonen sie. Der Vater Badr Alden Ahmad flüchtete nach drei Jahren über Griechenland bis nach Deutschland. Er sei zum Teil mit dem Zug oder zu Fuß nach Deutschland gekommen, habe sich in den Wäldern versteckt, sei aber auch schon einmal ausgeraubt worden, berichtet er.

Er kam nach Donaueschingen und dann nach Brigachtal. Die Familie durfte dann nachkommen – zum Glück mit dem Flugzeug. Die beiden Söhne, Nazmi Ahmed, und Muhammed Roni Ahmed, besuchten in Donaueschingen und Villingen mehrere Schulen, lernten Deutsch und haben inzwischen Ausbildungsplätze. Muhammed Ahmed arbeitet in Brigachtal in einer Autowerkstatt, wohin er von der Wohnung zu Fuß hingehen kann. Nazmi Ahmed hat einen Ausbildungsplatz in Villingen bei der Firma Continental.

In Schule in der Küche beschäftigt

Mutter Hanife Sih Ahmet ist in der Brigachtaler Schule in der Küche beschäftigt, aber Vater Badr Alden Ahmad sucht Arbeit. Er ist mit Leib und Seele Damen- und Herrenschneider. In Syrien arbeitete er von 1990 bis 2011 als selbstständiger Schneider. "Ich hatte viel Arbeit, schneiderte auch alles für Kinder, fertigte viele Jeans an, Kleider für Hochzeiten und mehr. Ich musste gar keine Werbung machen, mit Mund-zu-Mund-Propaganda war ich vollauf beschäftigt", erzählt er.

Seit 2016 arbeitete er zwei Jahre in Teilzeit im Stoffmarkt Mahler in Brigachtal, ab 2018 bis Ende 2020 in Vollzeit. Dann kam das Aus – Corona und wenig Aufträge bedeuteten für ihn, dass er neue Arbeit suchen musste, bisher vergeblich.