1 Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin treibt Hunderttausende Ukrainer in die Flucht. Foto: Armangue/AP/dpa

Der Krieg in der Ukraine treibt die Menschen aus ihrer Heimat, manche von ihnen werden nach Deutschland kommen. Wie viele andere Städte bereitet sich auch Calw darauf vor, Geflüchtete aufzunehmen. Wir haben mit Oberbürgermeister Florian Kling gesprochen.















Calw - Im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen bereits mehr als 500 000 Menschen in benachbarte Länder geflohen. "Wir werden diejenigen natürlich aufnehmen, die nach Deutschland kommen", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Das Bundesinnenministerium frage derzeit vorhandene und kurzfristig aktivierbare Aufnahme- und Unterbringungskapazitäten ab. Zudem werde geprüft, mittel- und langfristig "Lösungen im Immobilienbereich" zu finden, zitierte die Rheinische Post einen Sprecher von Faesers Ministerium.