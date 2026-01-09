Gefasste Außenbereichssatzung: Rötenberger Reittherapiezentrum wird größer

Die Außenbereichssatzung „Silberburg“ ist beschlossen. Das freut nicht nur eine gewerblich betriebene Reitanlage, die erweitern will. Auch ein anderer Eigentümer profitiert.
Bereits Ende Juli vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für eine Außenbereichssatzung „Silberburg“ im Ortsteil Rötenberg gefasst. Damit sollte für die 2019 angesiedelte gewerbliche Reitanlage „Hofgut Silberburg“, die traumatisierte Soldaten der Bundeswehr mit posttraumatischen Belastungsstörungen therapiert, die baulichen Voraussetzungen für eine Erweiterung geschaffen werden, da für die Genehmigung die Privilegierung fehlte.