Gefangenenaustausch: US-Berater: Gefangenen-Deal ohne Einfluss auf Ukraine-Krieg

1 Gefangenendeal und Kriegsdiplomatie seien getrennt zu betrachten, sagt der Nationale Sicherheitsberater der USA. Foto: Evan Vucci/AP

Bei einem großen Gefangenenaustausch westlicher Länder mit Russland kommen mehrere Kremlkritiker frei. Der Nationale Sicherheitsberater der USA äußert sich zur Bedeutung des Deals für die Ukraine.









Washington - Der großangelegte Gefangenenaustausch zwischen Russland und mehreren westlichen Ländern hat nach Einschätzung des US-Sicherheitsberaters Jake Sullivan keinen Einfluss auf die Situation in der Ukraine. Er sehe keinen Zusammenhang zwischen den Verhandlungen über die Inhaftierten und möglichen diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Krieges in dem von Russland angegriffenen Land. "Aus unserer Sicht laufen diese in getrennten Bahnen", sagte Sullivan in Washington auf Nachfrage eines Journalisten, ob die erfolgreichen Verhandlungen auch Gespräche über die Kriegssituation mit den Ukrainern befördern könnten.