Gefangenenaustausch: Basketballerin Griner reagiert emotional auf US-Heimkehrer

1 Brittney Griner kennt das Gefühl russischer Gefangenschaft - über die Freilassung vieler ihrer Landsleute hat sie sich nach dem Sieg gegen Belgien sehr gefreut. Foto: Michael Conroy/AP/dpa

Zehn Monate saß Brittney Griner selbst in russischer Gefangenschaft. Am Rande der Olympischen Spiele erfuhr sie nun von der Heimkehr mehrerer Landsleute. Die Basketballerin verbirgt ihre Freude nicht.









Lille - Die ehemals selbst in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner hat mit großer Freude auf den Gefangenaustausch zwischen mehreren Ländern und die Heimkehr ihrer Landsleute reagiert. "Großartiger Tag. Es ist ein großartiger Tag. Es ist ein großartiger Tag", sagte sie am Donnerstagabend nach dem 87:74-Sieg des US-Teams gegen Belgien bei den Olympischen Spielen in Paris. "Wir reden später mehr darüber", ergänzte die zweimalige Olympiasiegerin und betonte, wie sehr sie sich für die Familien der Freigelassenen freue. "Jeder Tag, an dem Amerikaner nach Hause kommen, ist ein Sieg. Das ist ein Sieg."