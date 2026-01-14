Gefallenengedenken Schiltach: Gegen „falsches Heldentum“ eingesetzt

Eine Friedensbotschaft aus Schiltach wird 100 Jahre alt. In der Zwischenzeit hat sich das Gedenken an Kriegstote gewandelt.
„Unglücklich das Land, das Helden nötig hat!“ Der berühmte Satz aus Bert Brechts Drama „Galilei“ lässt an den über viele Jahre in Schiltach gebräuchlichen Begriff des „Heldenkreuzes“ denken. Dabei war die Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, später um die heimischen Opfer des Zweiten Weltkriegs und schließlich um alle Opfer von Krieg und Verfolgung erweitert, zunächst als Kriegerkreuz bekannt geworden. Der Name „Heldenkreuz“ setzte sich im Nationalsozialismus endgültig durch, fand aber seinen Ursprung bereits in der Inschrift „Den Helden 1914-18“ von 1925.