1 Mehrere Gefahrgut-Züge der Feuerwehr waren unterwegs zur Einsatzstelle. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag auf der A 81 bei Villingen-Schwenningen von der Fahrbahn abgekommen.

Villingen-Schwenningen/A 81 - Gegen 6 Uhr fuhr der 55-Jährige mit seinem Scania-Sattelzug im Bereich des Parkplatzes "Weigenbach" zu weit rechts. Dabei sackte der mit 25 Tonnen Bitumen beladene Lkw mit den rechten Rädern ins Erdreich ab. Der Lastwagen konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Stau durch Bergung

Aufgrund der Gefahr, dass Ladung auslaufen könnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte erschienen mit mehreren Gefahrgut-Fahrzeugen an der Unglücksstelle. Ein Eingreifen der Feuerwehr-Spezialkräfte war aber nicht erforderlich.

Am Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Straßenbankett in Höhe von etwa 1000 Euro. Durch die Bergung kam es zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Tuningen zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der A 81.