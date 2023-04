Am Rexinger Augstbaum geht Angst vor Rasern um

Gefahrenpunkt in Horb

1 Am Augstbaum geht die Angst um: Einige Autofahrer fahren dort zu schnell. Foto: Jürgen Lück

Am Augstbaum in Rexingen geht die Angst um. Anwohner sagen: „Es ist nur eine Frage der Zeit, wann hier ein Mensch angefahren wird.“ Die Polizei sieht keinen Unfallschwerpunkt, das Horber Rathaus sieht dagegen Handlungsbedarf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Adelheid Asprion und ihr Mann Bruno stehen an der neuen Kreisstraße. An der Querungshilfe. Die Autos rasen vorbei. Bruno Asprion: „Wenn man hier rüber will, hat man Glück, wenn einer von zehn Autos für die Fußgänger hält. Irgendwann mal wird hier ein Kind überfahren!“ Ehefrau Adelheid zeigt Richtung Tal: „Die Tempo-Beschränkung auf 50 km/h beginnt erst nach der Bushaltestelle. Die wurde sogar schon mal bei einem Unfall beschädigt.“