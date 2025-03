Gefahrenkarte veröffentlicht: Wo Hochwasser in Hechingen droht

1 Die Gässlebrücke in Hechingen-Schlatt war vor deren Neubau eine Gefahrenstelle in der Hochwasserschutzkonzeption, wie die Hochwassergefahrenkarte verrät. Foto: Roth

Welche Grundstücke würde ein 100-jähriges Hochwasser in Hechingen unter Wasser setzen? Unter anderem diese Frage beantworten die kürzlich veröffentlichten Hochwassergefahrenkarten. Mit rechtlichen Folgen für die Überflutungsgebiete.









Hochwasserereignisse sind in Hechingen nicht erst seit den Überflutungen in Bisingen im vergangenen Mai präsent. Schnell werden Erinnerungen an die Unwetterkatastrophe 2008 im Killertal wach – in Zukunft müssen sich die Bürger ob des Klimawandels ohnehin auf Überflutungsszenarien einstellen.