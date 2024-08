Gefahrenkarte für Niederschläge: Wo es bei Starkregen in Bisingen gefährlich wird

Wo es bei Starkregen in Bisingen gefährlich wird

1 Die Gemeinde Bisingen möchte sich noch stärker vor Starkregenereignissen schützen – ein Schritt sind die veröffentlichten Starkregengefahrenkarten (oben). Je dunkler das blau, umso höher steht bei einem „außergewöhnlichen“ Ereignis das Wasser. Foto: WALD+CORBE Consulting GmbH/WALD+CORBE Consulting GmbH

Die Erinnerungen an das Starkregenereignis am Nachmittag des 2. Mai, das weite Teile Bisingens unter Wasser gesetzt hat, sind noch frisch. Nun wurde eine Starkregengefahrenkarten (SRGK) für die Kirchspielgemeinde veröffentlicht – ein Überblick.









Unabhängig vom Starkregenereignis im vergangenen Mai hat die Gemeinde Bisingen bereits im Jahr 2020 eine Untersuchung zum Starkregenrisikomanagement durch das Ingenieurbüro „WALD+Corbe Consulting GmbH“ für das gesamte Gemeindegebiet beauftragt. Für die Teilorte Thanheim, Wessingen und Zimmern sind die Ergebnisse der Untersuchen, verbildlicht in einer Starkregengefahrenkarte (SRGK), schon veröffentlich worden – nun sind auch die Kerngemeinde und Steinhofen an der Reihe, wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung bekanntgibt.