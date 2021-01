Gefahren im Wald Schneebruch bremst Wintersport in Donaueschingen aus

"Bei strahlendem Winterwetter konnte mit dem Spurgerät in Hubertshofen gestartet werden. Bereits bei der Abfahrt durch den Hochwald zum Hochwasserdamm musste sich das Gerät schwer durch den Tiefschnee kämpfen", berichtet Hubert Mauz. Im letzten Drittel habe man umkehren müssen, "weil große Fichten, vom Schneebruch gefällt, den Weg versperrten". Alternativ habe dann der Radweg Hubertshofen und der Radweg zum Damm genutzt werden können. Auch dort mussten Bäume beseitigt werden, so der Loipenwart. "An der Vorderen Staig war dann der Bregtäler verbarrikadiert mit Starkholzstämmen."

Kleine Skatingspur gezogen

Ganz verzichten müssten Wintersportfreunde jedoch nicht, informiert Hubert Mauz. Es sei eine kleine Skatingtrainings-Rundspur westlich des Dammes gezogen worden, eine Monospur vom Dammwärtergebäude mit Skating- und Winterwandertrasse sowie eine Nutzungsfläche zurück nach Hubertshofen über den Radweg. "Durch mehrstündige Freisägeaktionen konnte bis Kilometer 1,5 vorgedrungen werden."