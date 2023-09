Die Polizei achtet seit dem Schulstart vor einer Woche wieder verstärkt auf den Straßenverkehr. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Schulwegunfälle in der Ortenau leicht zurück. Offenburg bleibt mit neun Vorfällen an der Spitze der Städte und Gemeinden.

Mit dem Start in das neue Schuljahr 2023/24 erhöht sich wieder das Aufkommen vieler junger Verkehrsteilnehmer auf dem Weg in die Schulen. Zehntausende Schüler aus den Stadt- und Landkreisen Baden-Baden, Rastatt und dem Ortenaukreis sind somit täglich auf den Straßen unterwegs, teilt die Polizei mit.

Das Polizeipräsidium Offenburg will daher in seinem Zuständigkeitsbereich – Ortenaukreis, Lankreis Rastatt und Baden-Baden – auch dieses Jahr wieder in den ersten Schulwochen täglich im Rahmen der Aktion „Sicherer Schulweg“ mit Beamten der Polizeireviere sowie der Verkehrspolizeidienststellen zu den relevanten Zeiten verstärkt kontrollieren.

Die Schulwegunfälle – also Unfälle, bei denen Schüler bis 17 Jahre auf dem Weg von oder zur Schule durch einen Verkehrsunfall verletzt werden – sollen dadurch weiter verringert werden.

Im Präsidiumsgebiet kam es zu 40 Schulwegunfällen

Im vergangenen Schuljahr erfasste das Polizeipräsidium Offenburg statistisch 40 Schulwegunfälle. Dieser Wert liegt deutlich unter der Vorjahreszahl von 50 Unfällen „und zeigt damit eine weitere Verbesserung der Sicherheit auf Schulwegen auf“, so das Präsidium. Insgesamt 35 junge Menschen wurden bei den Unfällen leicht verletzt (Schuljahr 2022/23: 44), während es in drei (vier) Fällen sogar zu schweren Unfallfolgen kam.

Betrachtet man die Unfallursachen, fällt auf, dass der Anteil an selbstverschuldeten Unfällen bei rund 55 Prozent (im Vorjahr 60 Prozent) liegt. In 40 Prozent der Fälle kam es zu Unfällen zwischen Rad- und Autofahrern. Der Anteil der Radfahrer am Gesamtunfallgeschehen betrug 70 Prozent. In 22 Prozent der Fälle waren Fußgänger beteiligt. Häufigste Ursachen von Schulwegunfällen waren Fehler beim Abbiegen und Vorfahrtsverstöße. Geschwindigkeitsverstöße spielten bei allen Unfällen eine stark untergeordnete Rolle.

Ein Unfall weniger im Kreis als im Vorjahr

Betrachtet man die verschiedenen Landkreise im regionalen Vergleich hinsichtlich der Anzahl der Schulwegunfälle, ereignete sich im Ortenaukreis im Vergleich zum vorherigen Schuljahr ein Unfall weniger (von 31 auf 30). Im Landkreis Rastatt sank die Unfallanzahl ebenfalls auf zehn (13). Im Stadtkreis Baden-Baden waren keine Unfälle zu verzeichnen – im Vorjahr waren es sechs. Die meisten Unfälle ereigneten sich dabei in Offenburg mit neun (zuvor acht) Unfällen, Kehl und Rastatt folgen mit vier Unfällen und Oberkirch mit drei. Wie auch in den vergangenen Jahren lassen sich dabei keine klassischen Unfallhäufungsstellen ausmachen, so das Polizeipräsidium.

Zu den Maßnahmen der Aktion „Sicherer Schulweg“ gehören verstärkte Verkehrsüberwachung im Umfeld von Schulen und Schulwegen sowie die Ahndung von Verstößen gegen die Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht. Ein besonderes Augenmerk legen die Beamten auch auf Geschwindigkeitsüberwachungen – insbesondere an Stellen mit erhöhten Unfallgefahren für Kinder und Jugendliche –, Verhalten gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln und Schulbussen an Bushaltestellen, Fußgängerfurten und -überwegen, Park- oder Halteverbote auf Geh- und Radwegen, Schutzstreifen für Radfahrer, an Kreuzungen und in unübersichtlichen Kurvenbereichen, in „zweiter Reihe“, an Bushaltestellen oder an Fußgängerüberwegen.

Auch das Verhalten der Schüler steht im Fokus

Auch die Nutzung von Mobiltelefonen oder Unterhaltungsgeräten während der Fahrt sowie der Zustand von Fahrrädern, insbesondere der Räder von Kindern und Jugendlichen auf dem Weg von und zur Schule sind Dinge, auf die die Beamten sehr achten. Das gleiche gilt für das Verhalten von Schülern auf ihren Schulwegen, insbesondere zu Fuß und mit dem Fahrrad.

Sichtbarkeit im Verkehr

Die Polizei rät den Eltern, gerade in der kommenden Jahreszeit, auf helle Kleidung zu achten. „Reflektierende Sicherheitswesten erhöhen die Erkennbarkeit und damit die Verkehrssicherheit“, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums. Es gelte das Motto: „Sehen und gesehen werden.“