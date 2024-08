Planschbecken, Sommerfest, Pflanzen – was hält ein Balkon aus?

1 Eingestürzter Balkon in Albstadt Foto: Karina Eyrich

Nach Balkon-Abstürzen – unter anderem in Albstadt – stellen sich Hausbesitzer und Mieter die Frage, wie Gefahren vorab erkannt werden können. Wir haben bei Experten nachgehakt.









Beim Sturz von einem zusammengebrochenen Holzbalkon sind am Freitag in Albstadt eine 76-Jährige und ein 81-Jähriger schwer verletzt worden. Immer wieder kommt es zu Unfällen aufgrund maroder Balkone. Unserer Redaktion hat beim Baurechtsamt im Landratsamt nachgefragt, wie man Schäden an Balkonen erkennen kann.