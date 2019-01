Gefahr lässt nach Hochwasser: Welle fließt wieder ab

Auch Rottweil und Horb waren von dem Hochwasser betroffen: In beiden Städten stieg der Neckar über die Ufer.

In Heidelberg, wo die Bundesstraße 37 unter der Alten Brücke wegen Hochwassers gesperrt wurde, sollte der Fluss am Montagabend seinen höchsten Stand bei knapp 4,0 Metern erreichen. Am Samstag hatte der Pegel noch rund 2,2 Meter angezeigt. In Heidelberg und Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) wurden mehrere Autos abgeschleppt, da Straßen am Neckar überspült zu werden drohten.

Der Rhein stieg am Pegel Maxau (Karlsruhe) seit Sonntagmittag von etwa 4,30 Meter auf 5,60 bis Montagmittag an. Der Scheitelwert sollte nach der Prognose der Hochwasservorhersagezentrale am Dienstagvormittag mit etwa 6,70 Metern erreicht werden. Die Schifffahrt wäre erst ab 7,50 Metern betroffen. Der normale Wasserstand des Rheins bei Karlsruhe liegt bei 5,16 Metern.