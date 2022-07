Gefahr in Epfendorf

5 Eine abgestorbene Esche wird noch von zwei gesunden Bäumen gestützt, wäre ansonsten aber wohl schon auf den Weg gestürzt. Foto: Cools

Die Gefahr ist für Laien kaum sichtbar, doch sie ist da: Das Eschentriebsterben begünstigt das Risiko umfallender Bäume an der Schlichemklamm. Aber wie ernst ist die Lage? Wer ist für die Sicherheit verantwortlich? Und wie will man das Problem lösen?















Epfendorf - Es war ein naturbegeisterter Epfendorfer Bürger, der unsere Redaktion auf das Problem aufmerksam gemacht hat: Wer an der Schlichemklamm unterwegs ist, der sieht immer wieder umgestürzte Eschen am Wegesrand. Ursächlich für das so genannte Eschentriebsterben, das auch andernorts seit Jahren ein großes Problem darstellt, ist ein eingeschleppter Pilz, der beim Baum nicht nur zu abgestorbenen Trieben führt, sondern auch zu Wurzelfäule – einem sozusagen unsichtbaren Problem, wie Revierförster Bernd Nickel erklärt – weswegen der Baum jederzeit umfallen kann.