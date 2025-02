1 Der Hang hinter den Häusern 9 und 11 in der Melchinger Straße kam nach Starkregen ins Rutschen. Foto: Rapthel-Kieser

Vom Hangrutsch in der Melchinger Straße in Stetten ging im vergangenen Jahr eine große Gefahr für zwei Häuser aus. Kurzfristig wurde sogar überlegt, die Bewohner zu evakuieren.









Der Starkregen im Juni vergangenen Jahres hatte alle in Alarmbereitschaft versetzt. Und in Stetten in der Melchinger Straße erwachte ein poröser Albgestein-Riese aus seinem Schlaf und bewegte sich hangabwärts. Geradewegs in Richtung zweier Häuser.