Gefahr in Aistaig: Schranke an Bahnübergang schließt nicht

Der Bahnübergang in Aistaig sorgt derzeit vermehrt für Aufsehen: Die Schranke hat schon einige Male nicht geschlossen. Unsere Redaktion geht der Sache auf den Grund.
Das Licht blinkt, der Zug fährt langsam ein, die Schranke versucht sich zu schließen und bleibt dann doch offen. Dieses Szenario haben schon mehrfach Bürger am Bahnübergang in Aistaig beobachtet. Und zu hören war es auch. Denn kurz vor dem Bahnübergang hielten die Züge und hupten, um wegen der geöffneten Schranke auf sich aufmerksam zu machen. Dann fuhren sie in Schrittgeschwindigkeit in den Bahnhof ein oder aus ihm hinaus.