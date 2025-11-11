Gefahr in Aistaig: Schranke an Bahnübergang schließt nicht

Der Bahnübergang in Aistaig sorgt derzeit vermehrt für Aufsehen: Die Schranke hat schon einige Male nicht geschlossen. Unsere Redaktion geht der Sache auf den Grund.

Das Licht blinkt, der Zug fährt langsam ein, die Schranke versucht sich zu schließen und bleibt dann doch offen. Dieses Szenario haben schon mehrfach Bürger am Bahnübergang in Aistaig beobachtet. Und zu hören war es auch. Denn kurz vor dem Bahnübergang hielten die Züge und hupten, um wegen der geöffneten Schranke auf sich aufmerksam zu machen. Dann fuhren sie in Schrittgeschwindigkeit in den Bahnhof ein oder aus ihm hinaus.

Zum ersten Mal fiel dieser Vorgang Anfang September auf, dann noch einmal Mitte Oktober und nun auch Anfang November.

Ortsvorsteher Frank Ade bestätigt auf unsere Nachfrage, dass seitdem die neue Schranke in Aistaig in Betrieb sei, dieser Fall schon drei bis vier Mal eingetreten sei. Teilweise hätten über mehrer Tage rund um die Uhr Mitarbeiter der Bahn an den Gleisen gestanden, um für die Sicherheit zu sorgen.

Technischer Defekt Mitte Oktober

Auf die erste Anfrage bei der Bahn Anfang September konnte eine Pressesprecherin unserer Redaktion allerdings keine Auskunft geben, da offenbar keinerlei technische Störungen auf der Strecke gemeldet waren.

Bei der erneuten Nachfragen bestätigt die Bahn nun, dass die Schranke in Aistaig am 7. September offen blieb. Jedoch handelte es sich dabei nicht um einen Defekt an der Schranke selbst, sondern um die Folge einer anderen Störung in der Umgebung, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn.

Mitte Oktober sei es aber dann tatsächlich ein technischer Defekt der Schranke gewesen. Dieser konnte aber innerhalb von zwei Stunden behoben werden, so die Sprecherin. Dass es nun zu einem erneuten Defekt an der Schranke gekommen sei, könne sie nicht ausschließen. Allerdings sei bisher kein weiterer Fall im System registriert worden oder bekannt.

Autofahrer sollten langsam machen

Grundsätzlich sei die Schranke nicht anfällig für Defekte, meint die Bahn in ihrem Statement. Wenn es in der kommenden Zeit aber zu weiteren Auffälligkeiten komme – und das in kurzen Abständen – werde man dem nachgehen. Außerdem würden die Schranken und Gleise regelmäßig kontrolliert und instandgesetzt.

Den Verkehrsteilnehmern rät die Sprecherin, vor dem Bahnübergang in Aistaig vom Gas zu gehen und die Gleise im Auge zu behalten. „Ein Bremsen sollte jederzeit möglich sein.“