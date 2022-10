Nach Handy am Steuer nun Strafe für Busunternehmen

Daddel-Busfahrer in Horb

1 Der Daddel-Busfahrer – im Aldi-Kreisel greift er zum Smartphone. Foto: privat

Der Daddel-Busfahrer muss noch bangen. Sein Arbeitgeber bekommt eine Strafe. Der Mann hatte auf der Fahrt mit seinem Schulbus voll mit Kindern am MGG und Bahnhof auf dem Handy getippt. Einige Kinder haben ihn dabei fotografiert und gefilmt.















Link kopiert

Horb/Haigerloch - Der Vater eines Kindes: "Als der Busfahrer die Anfertigung der Fotos und Videos bemerkte, hat er massiv mit unserem Kind geschimpft und auch das Handy kontrolliert. Er forderte mein Kind massiv auf, die Fotos und Videos sofort zu löschen." Einen Tag später, so erzählt der Vater, wollte er die Kinder an ihrer Heimat-Haltestelle in Haigerloch nicht aussteigen lassen: „Wir haben massiv gegen die Türen geklopft, ehe der Busfahrer die Gnade erwiesen hat, mein Kind aussteigen zu lassen!“

Jetzt sagt Marisa Hahn, Sprecherin des zuständigen Landkreises Zollern-Alb: "Die Verwaltung hat das Verkehrsunternehmen eindringlich auf die Einhaltung der im Vertrag enthaltenen Vorgaben hingewiesen und wird den Verstoß mit der vorgesehenen Vertragsstrafe ahnden!"

Landratsamt prüft weiter

Weiter prüft das Landratsamt, ob der Busfahrer über das vorgesehene Bußgeld hinaus bestraft wir. Der Vater des Schulkindes hatte ihn angezeigt und gesagt, dass der Landkreis unter anderem prüft, ob der Daddel-Busfahrer seinen Personenbeförderungsschein behalten kann.

Die Landkreis-Sprecherin: "Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen beziehungsweise liegen dem Landratsamt noch nicht vor. Ohne dem Ermittlungsergebnis vorgreifen zu wollen, behält sich die Verwaltung weitere Maßnahmen vor!"