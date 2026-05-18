Gefahr im Schwarzwald-Baar-Kreis: Zecken richtig entfernen

Zecken können FSME oder Borreliose übertragen – gefährliche Krankheiten. Und so sollte man die kleinen Blutsauger entfernen.
Da sind sie wieder: die kleinen Tierchen. Meist bemerkt man sie erst, wenn es juckt und brennt, unter den Achseln oder an anderen warmen Körperstellen. Zunächst meint man, man sei gestochen worden, doch wenn man automatisch daran kratzt, fühlt es sich völlig anders an. Dann wird es gefährlich. Reste, die im Körper zurückbleiben, können zu gefährlichen Entzündungen oder Krankheiten führen.