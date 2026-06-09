Gefahr im hohen Gras: „Der angeborene Instinkt wird Rehkitzen zum Verhängnis“ – Tierrettung im SBK

Junge Rehkitze besitzen noch nicht den Fluchtinstinkt, für den die Tiere bekannt sind. Ein anderer Instinkt führt sie jedoch im schlimmsten Fall in den Tod. Was das für die Rehkitzrettung im Schwarzwald-Baar-Kreis bedeutet.

„Noch einen Schritt nach vorne, jetzt müsste es direkt vor dir sein“, meldet die Drohnenpilotin über Funk an das Rettungsteam. Im hohen Gras ist zunächst nichts zu erkennen. Erst als Jäger Ralf Brugger vorsichtig ein kleines Rehkitz aus der Wiese hebt, wird die Ursache der Aufregung sichtbar. Das nur etwa ein Kilogramm schwere Tier wird behutsam in einen Leinensack gesetzt und in Sicherheit gebracht.

Das Rehwild zählt zu den häufigsten Wildarten Mitteleuropas und kommt in Baden-Württemberg flächendeckend vor. „Allein im vergangenen Jahr hatte die Kreisjägerschaft 110 Rettungseinsätze und konnte dabei 184 Rehkitze retten und vor dem vermeintlichen Mähtod bewahren“, erklärt Kreisjägermeister Michael Pretzer. Rund 1400 Hektar Wiesen wurden mit Drohnen abgesucht; insgesamt kamen dabei etwa 180 Flugstunden zusammen.

Das gerettete Kitz ist nach Einschätzung von Pretzer zwischen drei und vier Tage alt. Nur wenige Meter entfernt wird kurze Zeit später bereits das zweite Kitz des Tages entdeckt. Insgesamt können an diesem Morgen fünf Jungtiere vor dem Mähwerk gerettet werden.

Junge Rehkitze besitzen noch keinen Fluchtinstinkt

In den Monaten Mai und Juni, der sogenannten Setzzeit, bringen Rehgeißen ihre Kitze zur Welt – genau dann, wenn viele Landwirte ihre Wiesen mähen. Zum Schutz vor Fressfeinden legen die Muttertiere ihren Nachwuchs gut versteckt im hohen Gras ab, häufig auf Wiesen in Waldnähe. Die Rehgeiß kehrt lediglich zum Säugen und Reinigen zurück. Vor Fressfeinden sind die Jungtiere im hohen Gras gut geschützt – dafür lauert eine andere Gefahr.

Ein Rettungseinsatz fordert viel Organisation und braucht viele freiwillige Helfer, so Kreisjägermeister Michael Pretzer. Foto: Raphael Sickinger

Doch wieso laufen die Kitze nicht einfach vor den Mähmaschinen davon? In den ersten beiden Lebenswochen besitzen sie noch keinen ausgeprägten Fluchtinstinkt. Stattdessen verharren sie bei Gefahr regungslos und gut getarnt am Boden. Erst ab der dritten Lebenswoche beginnen sie aktiv zu fliehen. „Der angeborene Instinkt wird den Kitzen zum Verhängnis“, erklärt Pretzer.

Rettung in den Morgenstunden

Es ist 5.30 Uhr; noch einige Zeit, bevor das erste Rehkitz an diesem Morgen gefunden wird. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, die Wiesen sind kühl und vom Tau feucht. Für die Helfer beginnt nun die entscheidende Phase des Tages.

„In den Morgenstunden heben sich die Wärmebilder der Rehkitze besonders deutlich von ihrer Umgebung ab“, erklärt Drohnenpilot Lars Braun. An diesem Morgen werden die Flächen des Gütenbacher Landwirts Christoph Fehrenbach abgesucht. „Früher mussten die Wiesen zu Fuß kontrolliert werden. Das war deutlich schwieriger und unzuverlässiger“, berichtet er. Seit vier Jahren werden seine Flächen mit Wärmebilddrohnen abgeflogen.

So sieht die Wärmebildübertragung auf dem Monitor der Drohne aus. Die weiße, etwas länglichere, Wärmesignatur ist ein Fuchs, der in der Wiese läuft. Foto: Raphael Sickinger

Die Wiesen werden systematisch überflogen. Die Drohne überträgt ihre Wärmebilder in Echtzeit auf einen Monitor, den Lars Braun während des Fluges beobachtet. Erkennt er eine verdächtige Wärmesignatur (ein Rehkitz), lässt er die Drohne über der Fundstelle schweben. Anschließend wird ein Helfer am Boden per Funk zur genauen Position geleitet, um das Tier zu sichern.

Freiwilliger Einsatz für den Tierschutz

Seit fünf Jahren unterstützt Lars Braun die Rehkitzrettung als Drohnenpilot. Dafür musste er zuvor einen Drohnenführerschein erwerben. Wie alle Beteiligten arbeitet auch er ehrenamtlich.

Auf den Flächen von Christoph Fehrenbach wird an diesem Morgen kein Rehkitz entdeckt. Für den Landwirt ist das eine Erleichterung. „Es ist eine emotionale Sache, wenn man ein Rehkitz vermäht“, sagt er. Solche Vorfälle habe es in der Vergangenheit leider gegeben. Währenddessen hat ein weiteres Rettungsteam auf benachbarten Flächen mehr Erfolg. Fünf Rehkitze können dort aus den hohen Wiesen geborgen werden.

Landwirt Christoph Fehrenbach kann nach der Drohnensuche seine Mäharbeiten ohne Befürchtungen beginnen. Foto: Raphael Sickinger

Zwischen den Grashalmen ist kaum etwas zu sehen oder zu hören. Nur die Anweisungen aus dem Funkgerät verraten, dass sich ein Kitz in unmittelbarer Nähe befinden muss. Schließlich entdeckt Ralf Brugger das Tier und hebt es vorsichtig aus seinem Versteck.

Das gefundene Kitz wird in einem Leinensack in Sicherheit bis zu Freilassung aufbewahrt. Foto: Raphael Sickinger

Geschlossene, luftdurchlässige Behältnisse wie Obstkisten mit Deckel, Leinensäcke oder stabile Umzugskartons eignen sich laut Brugger dafür, gefundene Kitze aufzunehmen und sicher zu bewahren. Die Kitze sollten dabei mit Handschuhen oder mit einem Grasbüschel berührt werden, damit der Eigengeruch erhalten bleibt.

Rettungsmission geglückt

Am Waldrand, an einem schattigen und geschützten Ort, setzt Brucker das Kitz wieder aus. Dort ist es vor Fressfeinden besser geschützt als auf der offenen Wiese. Die Rehgeiß wird ihr Junges innerhalb kurzer Zeit wiederfinden und an einen neuen sicheren Platz bringen, erklärt der Jäger.

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Einsatzhelferin Jutta Riesle legt noch einige Grasbüschel über das Kitz, damit es gut verborgen bleibt. Dann zieht sich das Team zurück. „Das Schönste ist, die Kitze am Ende wieder freizulassen“, sagt sie glücklich.

Landwirte sind verpflichtet

Rechtliche Grundlagen

Das Tierschutzgesetz verbietet, Tieren ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen. Deshalb sind alle Beteiligten verpflichtet, Rehkitze und Jungwild vor Verletzungen durch Mähmaschinen zu schützen. Es gilt das Verursacherprinzip: Der Landwirt ist derjenige, der mit der Mahd die Gefahr für die Tiere verursacht. Entsprechend des Verursacherprinzips ist deshalb primär der Landwirt beziehungsweise bei Beauftragung der Mahd, der Lohnunternehmer für entsprechende Schutzmaßnahmen verantwortlich. Das Jagdrecht ergänzt diese Verpflichtung: Der Jagdausübungsberechtigte, also beispielsweise der zuständige Jagdpächter, ist zur Hege des Wildes in seinem Revier verpflichtet. Das gezielte Suchen von Rehkitzen mit einer Drohne – ebenso wie das Absuchen zu Fuß – ist als jagdliche Handlung einzuordnen. Daher ist bei der Rehkitzrettung stets die Zustimmung des Jagdpächters einzuholen. Eine erfolgreiche Rettung kann nur mit einer engen Zusammenarbeit zwischen Landwirt, Jagdausübungsberechtigtem und Rettungsteam gelingen.