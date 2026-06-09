Gefahr im hohen Gras: „Der angeborene Instinkt wird Rehkitzen zum Verhängnis“ – Tierrettung im SBK

Junge Rehkitze besitzen noch nicht den Fluchtinstinkt, für den die Tiere bekannt sind. Ein anderer Instinkt führt sie jedoch im schlimmsten Fall in den Tod. Was das für die Rehkitzrettung im Schwarzwald-Baar-Kreis bedeutet.
„Noch einen Schritt nach vorne, jetzt müsste es direkt vor dir sein“, meldet die Drohnenpilotin über Funk an das Rettungsteam. Im hohen Gras ist zunächst nichts zu erkennen. Erst als Jäger Ralf Brugger vorsichtig ein kleines Rehkitz aus der Wiese hebt, wird die Ursache der Aufregung sichtbar. Das nur etwa ein Kilogramm schwere Tier wird behutsam in einen Leinensack gesetzt und in Sicherheit gebracht.