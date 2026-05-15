Gefahr im Frühling: Diese Pflanzen und Blumen können für Hunde tödlich sein

Pflanzen, die für Menschen ganz ungefährlich sind, können für Vierbeiner potenziell zur tödlichen Gefahr werden. Worauf Hundebesitzer im Frühjahr achten sollten und wie man im Ernstfall reagiert.
Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen zieht es viele Hundehalter wieder häufiger nach draußen. Parks blühen auf, in Gärten sprießen Tulpen und Narzissen – doch genau diese Frühlingsidylle kann für die geliebten Vierbeiner gefährlich werden. Viele Frühblüher enthalten Giftstoffe, die bei Hunden bereits in kleinen Mengen schwere Vergiftungen auslösen können.