Gefahr für Vögel: Katzenhalter sollen in Lörrach sensibilisiert werden

Der Gemeinderat Lörrach hat die von der Grünen-Fraktion beantragte Katzenschutzverordnung abgelehnt.
Das Gremium beschloss bei sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen, dass der Vorschlag einer solchen Verordnung in Lörrach nicht weiterverfolgt wird. Zum einen wurde von der Mehrheit des Rats ohnehin ihre Notwendigkeit in Frage gestellt. Zum anderen sei die Umsetzung der Verordnung mit „erheblichen personellen und finanziellen Hürden“ verbunden, so die Kommune. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, eine Aufklärungskampagne zur Sensibilisierung von Katzenhaltern zu organisieren.