Gefahr für Vögel: Katzenhalter sollen in Lörrach sensibilisiert werden

Der Gemeinderat Lörrach hat die von der Grünen-Fraktion beantragte Katzenschutzverordnung abgelehnt.

Das Gremium beschloss bei sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen, dass der Vorschlag einer solchen Verordnung in Lörrach nicht weiterverfolgt wird. Zum einen wurde von der Mehrheit des Rats ohnehin ihre Notwendigkeit in Frage gestellt. Zum anderen sei die Umsetzung der Verordnung mit „erheblichen personellen und finanziellen Hürden“ verbunden, so die Kommune. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, eine Aufklärungskampagne zur Sensibilisierung von Katzenhaltern zu organisieren.

Eine Katzenschutzverordnung verpflichte Halter von Freigängerkatzen zur Kastration, Kennzeichnung und Registrierung über ein kostenloses Onlineportal, um freilebende Katzenpopulationen zu kontrollieren und damit Tierleid zu reduzieren, erklären die die Grünen.

Jährlich werden Millionen Vögel von Katzen getötet

Vor allem die Vogelpopulation leide darunter, dass es in Deutschland zu viele Katzen gebe.

Nach Angaben der Grünen schätze der BUND, dass jährlich mindestens 60 Millionen Vögel von Katzen getötet würden. Aber auch Eidechsen und andere zu schützende Tiere passten ins Beuteschema. Zwar ließen nach Auskunft des Tierschutzvereins die meisten Besitzer ihre Tiere ohnehin kastrieren, aber eben nicht alle. Immer wieder gebe es Würfe, um die sich niemand kümmere. Eine entsprechende Verordnung würde Katzenhalter stärker in die Pflicht nehmen.

Die Argumente reichten indes nicht, um die Mehrheit des Rats zu überzeugen.