Gefahr für öffentliche Sicherheit Polizei hat mit Randalierer ihre Mühe

Das rief schlussendlich die Ordnungshüter auf den Plan. Die mussten zunächst aber die Verfolgung aufnehmen, da der Mann auch noch – ohne gültigen Führerschein, wie sich später herausstellte – in ein Auto stieg und den Beamten in Richtung Sportplatz entgegenkam. Die Polizisten wendeten also schnurstracks und setzten zur Verfolgung an. "Das war eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit", beschreibt Sabine Maag von der Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums Pforzheim die brenzlige Situation der Kollegen.

Als man den Mann schließlich im Bereich der Calwer Straße stoppte, kam der auf die Polizisten zu. Schlussendlich legten die herbeigeeilten Ordnungshüter dem Mann Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. "Wir sind dem Herrn dann Herr geworden", erklärt Maag abschließend.

Der Randalierer muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten – wie es um die Straffähigkeit bei den anderen Gesetzeskonflikten während des Randalierens bestellt ist, müsse erst noch geklärt werden, erklärt die Polizei abschließend.