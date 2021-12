1 Der Schweinskopf und die Innereien lagen auf Baumstümpfen, wenige Meter neben einem beliebten Wanderweg. Foto: privat

War es die Tat eines Tierhassers? Am Waldrand bei Seelbach, neben einem bei Gassigehern beliebten Weg, sind nun schon zum zweiten Mal Abfälle einer Schweineschlachtung gefunden worden – für Hunde ist der Verzehr lebensgefährlich.















Innereien und ein halber Schweinskopf – diesen ekligen Fund machte Sebastian Bahls am Sonntag gegen 12 Uhr. Die Schlachtabfälle lagen auf zwei Baumstümpfen, fünf Meter neben einem Wanderweg, auf dem häufig auch Gäste des Seelbacher Campingplatzes spazierengehen, der nur etwa 200 Meter entfernt ist. Bahls rief sofort Saskia Dorda und Daniel Bilodeau an, ein befreundetes Paar aus Seelbach, Hundebesitzer wie er, um sie zu warnen, die Stelle beim Gassigehen zu meiden.

Bei Dorda und Bilodeau schrillten die Alarmglocken, denn sie hatten genau dort bereits im November 2020 Innereien und einen Schweinskopf gefunden. Sie fuhren am Sonntag sofort los, packten das rohe Fleisch in eine Tüte, die sie über Nacht in ihrer Garage lagerten. Am Montag brachten sie das Ganze zum Seelbacher Bauhof, um es vorschriftmäßig entsorgen zu lassen. Das Paar hatte am Sonntag auch auf dem Lahrer Polizeirevier angerufen, wo man aber erklärt habe, für das Entsorgen tierischer Abfälle nicht zuständig zu sein, so Dorda und Bilodeau. Deshalb haben sie sich selber der Sache angenommen.

Hunde und Tierhalter schützen

Es sei nicht gerade angenehm gewesen, die Sachen einzupacken, erzählen sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Aber sie hätten es getan, um andere Hunde und Tierhalter zu schützen. Ihre eigene Labradorhündin "Malina" habe im November 2020 von dem rohen Fleisch gefressen, das an derselben Stelle lag, woraufhin das Tier schwer erkrankt sei. "Ich konnte nicht verhindern, dass sie davon frisst, weil sie es so schnell heruntergeschluckt hat", sagt Saskia Dorda. Noch am selben Abend habe das Tier Krankheitssymptome gezeigt, sei apathisch gewesen und habe sich kaum auf den Beinen halten können.

Laut ihrem Tierarzt sei das Fleisch möglicherweise sogar mit Gift versetzt gewesen. Etwa drei Monate später erkrankte ihr Liebling schwer an Toxoplasmose, was der Tiermediziner wiederum auf den Verzehr des rohen Schweinefleischs zurückgeführt habe.

Toxoplasmose ist eine Infektionserkrankung, bei der andere Säugetiere wie Rinder oder Schweine lediglich Zwischenwirte sind. Stecken sich aber Hunde an, können sie bei schweren Verläufen sterben oder neurologische Leiden entwickeln (siehe Info-Kasten).

Hund erkrankte, als er das Fleisch fraß

"Milena" wurde über mehrere Wochen mit Antibiotika behandelt – heute geht es ihr gut, sie ist sechs Jahre alt, von der Krankheit ist nichts zurückgeblieben, freuen sich Dorda und Bilodeau.

Eine ähnliche Erfahrung möchten sie anderen Tierfreunden aber ersparen, deshalb haben sie sich an unsere Redaktion gewandt, um auf den Fall aufmerksam zu machen. "Selbst wenn es sich nicht um Giftköder handelte, sollten Hundehalter dringend gewarnt werden. Durch die Erkrankung unseres Hundes sind uns Tierarztkosten von insgesamt rund 1000 Euro entstanden", berichten sie.

Ihr Eindruck war, dass das Fleisch absichtlich so "drapiert" wurde, dass Wildtiere und Hunde es aufnehmen können. Sprich das Ganze war eine Falle.

Joachim Ohnemus, stellvertretender Leiter des Lahrer Polizeireviers, teilt auf LZ-Nachfrage mit, dass man den Vorfall auf dem Schirm habe. Es sei ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz, dem man nachgehen werde, soweit es möglich sei. Intensiviert würden die Ermittlungen aber erst dann, wenn dort öfters Fleisch abgelegt wird, im Abstand von wenigen Tagen.

Info: Rohes Fleisch für Hunde

Rohes Schweinefleisch ist für Hunde gefährlich, denn es kann das Aujeszky-Virus in sich tragen. Aujeszky, oder auch Pseudowut genannt, ist eine Viruserkrankung, deren eigentlicher Wirt das Schwein ist, die beim Hund aber – im Gegensatz zum Menschen – eine tödliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, ähnlich der Tollwut, hervorrufen kann. Aus diesem Grund sollten Fleisch, Innereien und andere Teile vom Schwein nie roh an Hunde verfüttert werden, wie Tierärzte informieren. Grundsätzlich sollte jedoch auch Fleisch anderer Herkunft nicht roh verfüttert werden, da auch hier die Gefahr der Infektion besteht.