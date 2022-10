1 Für schwere Erdbeben in der Region gibt es derzeit keine Anzeichen – passieren können sie trotzdem jederzeit. Foto: © Negro Elkha - stock.adobe.com

Empfingen - Das Beben am Sonntag um 6.13 Uhr war mit einer Magnitude von 3,9 auf der Richterskala das zweistärkste in der Region in diesem Jahr. Der Ausgangspunkt des Bebens lag beim Himberg zwischen Hechingen und Jungingen, doch auch in Empfingen und Horb war das Erdbeben spürbar.

Wie der Südwestrundfunk meldete, kamen auch aus Stuttgart, Heilbronn und sogar von der Ostalb in sozialen Netzwerken Meldungen über klirrendes Glas im Schrank oder wackelnde Betten. Auch in Empfingen, das viel näher am Epizentrum liegt, wurde manch ein Einwohner am Sonntagmorgen unsanft geweckt. "Es gab einen Schlag, etwa so, wie wenn etwas Schweres herunterfällt", berichtet ein Empfinger, der die Situation aber nicht als bedrohlich empfand und gleich wieder einschlummerte.

Das Epizentrum des Bebens lag nur wenige 100 Meter von jenem am 7. Juli entfernt, östlich des Burladinger Teilorts Killer, aber schon auf Hechinger Gemarkung.

Zollernalbkreis – die Riskioregion?

Im Zollernalbkreis hat es schon mehrfach kräftig gewackelt. Nur das Beben bei Hechingen-Weilheim am 9. Juli war mit 4,1 auf der Richterskala noch stärker als das an diesem Sonntag gewesen. Auch in Horb berichteten einige Anwohner über das Beben.

Nach dem zweiten Beben in diesem Jahr erhebt sich die Frage: Kommt zu den derzeitigen Problemen für die Menschen auf der Alb und im Schwarzwald also noch ein Angst-Thema dazu? Die Angst vor neuen, vielleicht schwereren Erdbeben?

Das große Beben von 1978

Das letzte große Erdbeben im Zollernalbkreis ereignete sich 1978. Ebenfalls an einem Sonntag, dem 3. September, und ebenfalls frühmorgens, um 6.08 Uhr. Es kam zu Erdstößen bis zu einer Magnitude von 5,7. Das Epizentrum des Bebens lag 2,5 Kilometer östlich von Albstadt, das Hypozentrum – der eigentliche Erdbebenherd – in etwa 6,5 Kilometer Tiefe. Je nach Standort bebte die Erde zehn bis 20 Sekunden.

Zu spüren war das Beben im Umkreis von 400 Kilometern. In Albstadt wurden circa 8500 Gebäude beschädigt, 3000 weitere in Nachbargemeinden. Schäden gab es auch in Nachbarlandkreisen.

Ein Empfinger, der damals für eine Hilfsorganisation in Balingen arbeitete, beteiligte sich an einer Hilfsaktion für Anwohner. Er erinnert sich: "Ich war damals in einem Gremium, das Hilfsgelder an Hauseigentümer auszahlte, deren Kamine durch das Erdbeben eingestürzt waren."

Die Ursache

Warum gibt es so viele Erdbeben im Zollernalbkreis? Die Info-Plattform Erdbebennews berichtet: "In der Schwäbischen Alb befindet sich eine tektonische Bruchzone. Als Folge der Alpenentstehung kommt es dort zu geringfügigen Verschiebungen in entgegengesetzte Richtungen." Entlang der Grenze, die etwa zwischen Bodensee und dem Raum Stuttgart verlaufe, komme es infolge dessen zu Erdbeben. Vor allem der Abschnitt, der den Zollernalbkreis kreuze, war in historischer Zeit aktiv. Diese sogenannte Albstadt-Scherzone verlaufe etwa von Hechingen bis nach Heinstetten.

Laut Erdbebennews ist die Zahl der Erdbeben im Zollernalbkreis gestiegen: "Seit 2020 ist im nördlichen Zollernalbkreis ein Teil der Albstadt-Scherzone besonders aktiv. Zwischen Jungingen, Onstmettingen, Burladingen und Hechingen kam es in der Zeit zu fünf Erdbeben über Magnitude 3 (das stärkste mit Magnitude 3,9) und zahlreichen kleineren."

Treten die Erdbeben in Intervallen auf?

Es bleiben ein paar unheimliche Fragen: Wann kommt das nächste Erdbeben? Wird es wieder so schwer oder noch schlimmer? Dazu schreiben die Fachleute auf Erdbebennews: "Jedes dieser Erdbeben ereignete sich an einem eigenen kleinen Segment der Albstadt-Scherzone, nämlich in Ebingen, westlich von Tailfingen und in Onstmettingen. Entlang dieser Segmente sind weitere schwere Erdbeben in den nächsten Jahrzehnten unwahrscheinlich."

Aber: Dazwischen sowie nördlich (Jungingen) und südlich (Meßstetten) angrenzend könne dies nicht angenommen werden. Ein neues schweres Erdbeben im Zollernalbkreis sei daher jederzeit möglich.