Gefahr durch Nikotin: Mailand verhängt Rauchverbot im Freien

1 In Mailand ist das Rauchen im Freien künftig allenfalls mit zehn Metern Abstand erlaubt. (Archivfoto) Foto: Kin Cheung/AP/dpa

Auf Spielplätzen und in Fußballstadien darf in der italienischen Großstadt schon seit 2021 nicht mehr geraucht werden. Künftig sind Zigaretten draußen fast überall verboten. Vorbild für andere Städte?









Mailand - Als erste italienische Großstadt hat Mailand ein fast vollständiges Rauchverbot im Freien verhängt: Vom 1. Januar an darf im öffentlichen Raum nur noch mit mindestens zehn Metern Abstand geraucht werden. Ansonsten drohen Strafen bis zu 240 Euro. Auf Spielplätzen, Friedhöfen und an Haltestellen sowie in Parks und Sportanlagen ist das Rauchen in Italiens zweitgrößter Stadt schon seit 2021 verboten.