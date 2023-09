1 Die Gefahr aus dem Dunkeln: Cyber-Attacken. Foto: © Thaut Images – stock.adobe.com

Die IHK beruft eine IT-Sicherheitskonferenz ein und die Stadt VS setzt auf KI: Denn diese Frage treibt alle um: Wie schütze ich mich vor Cyber-Attacken und der Gefahr, dass nichts mehr geht?











Während bei der IHK-Schwarzwald-Baar-Heuberg am Mittwoch, 13. September, eine IT-Sicherheitskonferenz startet, beschäftigt sich der Verwaltungs- und Kulturausschuss der Stadt VS am gleichen Tag in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause mit dem Thema Cyber-Attacken.