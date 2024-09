Gefahr bei „Rock am Burghaldenwald“

1 Der Mitarbeiter konnte sich gerade noch seitlich an dem Quad vorbei retten (Symbol-Foto). Foto: Pixabay/SocialNetworkGroup

Eine Trunkenheitsfahrt auf dem Quad über das Festivalgelände hat zum Führerscheinverlust bei einem 23-Jährigen geführt. Denn dieser ist geradewegs auf einen Security-Mitarbeiter zugefahren.









Ein Mann ist am Samstagmorgen, gegen 4 Uhr auf dem Gelände des Festivals „Rock am Burghaldenwald“ an der Gartenstraße mit einem Quad herumgefahren. Er war stark alkoholisiert und hat einen Security-Mitarbeiter bewusst gefährdet, teilt die Polizei mit.