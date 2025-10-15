Gefahr auf L415 bei Oberndorf: Felssturz kostet diesmal satte 300.000 Euro

Zweimal innerhalb kurzer Zeit stürzten Felsbrocken auf die L415 in Oberndorf. Nun sind erneut Sicherungsarbeiten im Gange, die die Gefahr endgültig bannen sollen – für viel Geld.
Der Verkehr zwischen Oberndorf und Lindenhof war in letzter Zeit eingeschränkt. Seitdem im August erneut ein Felsbrocken auf die Straße gestürzt war, blieb die hangseitige Fahrspur gesperrt. Weitere Sicherungsarbeiten wurden seitens des Rottweiler Landratsamtes angekündigt. Die haben nun begonnen. Wir fragen genauer nach – und wollen wissen, ob man die L415 künftig wirklich sorgenfrei befahren kann.