1 B27 zwischen Balingen und Bisingen Foto: Gern Nach dem Wurf eines Gegenstandes von einer Brücke auf der B27 bei Balingen ermittelt die Polizei. Es ist nicht der erste Fall. Die Polizei hofft auf Zeugen.







Es war nicht der erste Fall: Die Polizei meldet an Pfingsten, dass ein offenbar jugendlicher Täter von einer Brücke in der Stingstraße einen Gegenstand auf die B27 bei Balingen geworfen habe – ein Auto wurde an der Fahrertür getroffen, der Fahrer blieb unverletzt.