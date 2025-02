Gefahr auf B 462 bei Rottweil: Achtung - Pannenfahrzeug an der A 81-Auffahrt

Achtung - Pannenfahrzeug an der A 81-Auffahrt

1 Ein Pannenfahrzeug steht bei Dunkelheit und Regen auf der B 462. Foto: Otto

Ein Pannenfahrzeug im Dunkeln blockiert am Dienstagabend die Fahrbahn der B 462 bei Rottweil.









Gefahrenstelle am Knoten B 462/A 81 in Rottweil. An der Ampel bei der Auffahrt Singen zur A 81 blockiert gegen 19.45 Uhr ein Pannenfahrzeug die Fahrbahn.