Gefahr an Bord: Notlandung in Barcelona aus Sorge vor Bombe

1 Eine Maschine von Turkish Airlines musste in Barcelona wegen einer "Gefahr an Bord" notlanden. (Archiv-Bild) Foto: Soeren Stache/dpa Der Name eines Internet-Hotspots löst auf einem Flug von Istanbul nach Barcelona einen Bombenalarm aus. Die Maschine muss in Barcelona notlanden und wird von Spezialkräften durchsucht.







Barcelona/Istanbul - Ein Passagier hat auf einem Flug der Turkish Airlines von Istanbul nach Barcelona einem Medienbericht zufolge mit einem Internet-Hotspot einen Bombenalarm ausgelöst. Er habe den Namen des Hotspots so gewählt, dass er eine Bombendrohung enthalten habe, meldete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu auf der Plattform X. Die Maschine ist daraufhgein in Barcelona notgelandet, wo der Jet von Sicherheitskräften umstellt wurde, wie der Flughafenbetreiber Aena mitteilte.