Gefahr am Eiberg: Transporter rutscht in Höfen ab und droht, auf Häuser zu stürzen

Ein Lieferwagen gerät am Dienstagmorgen in Höfen schwer in Schieflage und droht, auf die darunter liegenden Häuser zu rutschen. Eine aufwendige Bergung ist nötig.
Feuerwehr, Polizei, Abschleppwagen: Weil ein Transporter abzurutschen drohte, gab es in Höfen an diesem Dienstag einen größeren Einsatz. Am frühen Morgen fuhren mehrere Personen zu Forstarbeiten am Höfener Eiberg. Sie stellten das Fahrzeug mit Anhänger am Rand eines Wald- und Wirtschaftsweges ab, der oberhalb der Straße Am Eiberg verläuft.