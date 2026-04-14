Gefahr am Eiberg: Transporter rutscht in Höfen ab und droht, auf Häuser zu stürzen

Ein Lieferwagen gerät am Dienstagmorgen in Höfen schwer in Schieflage und droht, auf die darunter liegenden Häuser zu rutschen. Eine aufwendige Bergung ist nötig.

Feuerwehr, Polizei, Abschleppwagen: Weil ein Transporter abzurutschen drohte, gab es in Höfen an diesem Dienstag einen größeren Einsatz. Am frühen Morgen fuhren mehrere Personen zu Forstarbeiten am Höfener Eiberg. Sie stellten das Fahrzeug mit Anhänger am Rand eines Wald- und Wirtschaftsweges ab, der oberhalb der Straße Am Eiberg verläuft.

Wie Benjamin Koch, der Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Pforzheim, im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, seien die Arbeiter gegen 10 Uhr zurück zu dem weißen VW Transporter gekommen und hätten festgestellt, dass ihr Fahrzeug nicht mehr so dastand, wie sie es geparkt hatten.

Transporter hängt an der Böschung

Das war nämlich mittlerweile aus bislang unbekannten Gründen abgerutscht, hing im 45-Grad-Winkel an der Böschung und drohte, auf die weiter unten liegenden Häuser hinabzustürzen. Die Höfener Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und sicherte zunächst das Auto und den Anhänger an oberhalb Bäumen.

Das Fahrzeug drohte, auf die Häuser abzustürzen. Foto: Ulrike Knöller

Beim Abrutschen des Autos hätten sich keine Personen an Bord befunden, so Koch. Deshalb wurde auch niemand verletzt. Ob und wie stark das Fahrzeug beschädigt ist, könne erst nach der Bergung festgestellt werden, sagte der Sprecher weiter.

Häuser müssen geräumt werden

Zur Bergung rückte gegen 11.30 Uhr dann ein Abschleppwagen mit Kran an. Wie er weiter mitteilte, sei vor Ort beschlossen worden, dass die Bewohner der gefährdeten Gebäude ihre Häuser verlassen sollten, falls das Auto bei der Bergung doch noch abrutschen sollte. Dies sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonte der Polizeisprecher.

Wie lange die Bergung dauert, „lässt sich bis jetzt nicht abschließend sagen“, sagte er abschließend.