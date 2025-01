Gemeinsam mit der Verwaltungsleiterin Elke Fischer wurde die Zusammenarbeit des Gerichts mit der JVA Rottweil erörtert.

Von besonderen Interesse war für Diekmann laut Mitteilung, wie sich die Inbetriebnahme der neuen JVA in zwei Jahren auf den Arbeitsanfall beim Landgericht auswirken wird. In Zukunft werden für die sich in Strafhaft befindenden Gefangenen etwa die Verfahren zur Entscheidung über deren bewährungsweise Entlassung durchgeführt werden. Hierfür ist das Landgericht zuständig, ebenso wie für Beschwerden von Strafgefangenen in Strafvollzugsangelegenheiten.

Lesen Sie auch

Wie hoch der Anteil der Strafgefangenen an den bei Vollbetrieb der neuen JVA fast 500 dort untergebrachten Gefangenen sein wird, konnte Ilona Crispien noch nicht sagen, er wird aber nicht unerheblich sein.

Erheblich mehr Arbeit

Präsident Diekmann äußerte die Erwartung, dass der Betrieb der neuen JVA zu einer erheblichen Ausweitung der Arbeit der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts führen und daher einen zusätzlichen Personalbedarf auslösen wird.

Auch die Situation der alten JVA wurde besprochen. Ilona Crispien beschrieb die weiterhin zwar angespannte Belegungssituation, die JVA sei aber im Lauf des Jahres 2024 durch Veränderungen in deren Zuständigkeit erheblich entlastet worden. Nicht zuletzt die Unterbringungssituation der Untersuchungsgefangenen hat sich dadurch entspannt. Mit der Inbetriebnahme der neuen JVA wird sich der Alltag der Bediensteten und Insassen gleichermaßen weiter verbessern.