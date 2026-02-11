Gefängnis in Rottweil: Neue JVA bringt auch Plätze für Suchtkranke und Transpersonen

Das war ein echter Paukenschlag: Die neue JVA des Landes soll erst 18 Monate später fertig werden als geplant. Ministerin Marion Gentges äußerte sich dazu in Rottweil.
Der Betrieb auf einer der größten Baustellen des Landes läuft, doch hinter den Kulissen knirscht es: Das neue Großgefängnis in Rottweil, das eigentlich Ende 2027 hätte in Betrieb gehen sollen, wird nach Stand der Dinge erst 18 Monate später als geplant bezugsfertig sein. Auf die Verzögerung, aber auch die Ausstattung der neuen JVA – „wenn dann alles fertig ist“ – ging Justizministerin Marion Gentges in Rottweil ein.