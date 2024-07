Gefängnis in Rottenburg: Gewalt, Drogen und zu wenig Personal – so geht die JVA damit um

1 Der Leiter der JVA Rottenburg, Matthias Weckerle, spricht über die Herausforderungen innerhalb der JVA. Foto: Nowotny

Mehr Gewalt, mehr Drogen und immer weniger Personal: Der Vorsitzender des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands, René Müller, warnt in der Bild-Zeitung vor dramatischen Zuständen in den Haftanstalten. Wir haben nachgefragt: Wie ist die Situation in der JVA Rottenburg?









Bedrohungen, Beleidigungen, Gewalt und Drogen sind Alltag in den deutschen Justizvollzugsanstalten, so auch in Rottenburg. „Drogen und Gewalt sind natürlich vorhanden im Justizvollzug und damit umzugehen, das ist unser beruflicher Alltag“, erklärt Matthias Weckerle, Leiter der Justizvollzugsanstalt Rottenburg. „Es ist ein bisschen so, wie wenn man den Chefarzt einer Klinik fragen würden, ob es ein Problem ist, dass viele Patienten krank sind und wie er damit umgeht“, sagt er weiter.