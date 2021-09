Fridays for Future 350 Menschen nehmen in Villingen am globalen Klimaprotest teil

Mehr als 350 Menschen haben am Freitag an einem Protestzug durch die Villinger Innenstadt anlässlich des globalen Klimastreiks von „Fridays for Future“ teilgenommen. An der Kundgebung beteiligten sich neben vielen jungen Protestlern auch die „Omas gegen Rechts“ sowie der BUND.