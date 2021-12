1 Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind schon mehrere Betrüger aufgeflogen, weil sie versucht haben, in Apotheken digitale Impfzertifikate auf Grundlage gefälschter Impfbucheinträge erstellen zu lassen. Foto: Raths

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der 2G-Nachweis, der mittlerweile Grundvoraussetzung für eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist, soll neben seiner Schutzfunktion auch zu einem gesteigerten Impfaufkommen führen. Manche versuchen allerdings andere, illegale Wege zu gehen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - In den vergangenen Tagen ist es im Schwarzwald-Baar-Kreis zu mehreren Betrugsversuchen gekommen. So wollten sich Personen sowohl in Schwenningen, St. Georgen und auch Furtwangen mit gefälschten Impfausweisen in Apotheken ihren seit 1. Dezember notwendigen QR-Code erschleichen. In den bekannten Fällen sind die Betrüger allerdings jedes Mal von Apothekenmitarbeitern überführt worden. Unsere Redaktion hat beim zuständigen Polizeipräsidium in Konstanz nachgefragt, wie die Beamten die Situation einschätzen und was die Täter strafrechtlich erwartet.