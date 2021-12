Harmlose Situation in Calw?

Ohne digitalen Impfausweis geht dieser Tage fast nichts mehr. Das ruft Betrüger auf den Plan – sie versuchen, mit einem gefälschten Impfzertifikat an den entsprechenden QR-Code zu kommen. Auch in Calw?















Calw - Seit 1. Dezember reicht der gelbe Impfpass in Baden-Württemberg nicht mehr aus, um beispielsweise bei 2G-Veranstaltungen nachzuweisen, dass jemand vollständig immunisiert ist. Geimpfte brauchen einen entsprechenden QR-Code, der in Apotheken zu haben ist. Allerdings versuchen dort auch immer wieder Betrüger, an solch einen Code zu kommen.