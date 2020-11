Gefälligkeitsatteste? Ermittlungen gegen Hechinger Ärzte

Davon gehe ein Name auf den Fall Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) zurück. Dort kam einem Schulrektor verdächtig vor, dass eine große Zahl seiner Schüler ein Attest zur Maskenbefreiung hat - alle von dem gleichen Arzt in Hechingen, jeweils mit ähnlichen Symptomen. Der zweite Name stamme von einem Hinweis von einer anderen Staatsanwaltschaft.

Es geht um Ärzte, die in Hechingen praktizieren