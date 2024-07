Gefährliches Gewitter: Aufnahmen zeigen Blitzeinschlag beim Mummelsee

1 Eine Instagram-Nutzerin hat diesen Blitz beim Mummelsee fotografiert. Foto: Miriam Dannhauser

Eindrucksvolle Aufnahmen zeigen einen Blitzeinschlag neben dem Schwarzwälder Touristen-Hotspot Mummelsee in Seebach. Um was für einen Blitz handelte es sich dabei? Und wie gefährlich war er?









Wolken bedecken fast den ganzen Himmel hinter dem Mummelsee und dem Berghotel Mummelsee. Nur ein schmaler Streifen des Horizonts liegt frei und zeigt sich in gelber Farbe. Eine große Wolkenfront zieht von rechts auf. Dann passiert es: Ein Blitz zieht sich in zackigen Bahnen vom Himmel und trifft eine Stelle im Wald neben dem See. Kurz leuchten die Bäume rund um die Einschlagstelle in sattem Orange.