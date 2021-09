Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Ein gefährliches Abenteuer mit gutem Ausgang: Eine Katzendame wird in Marokko versehentlich in einen Lkw-Container eingesperrt. Unfreiwillig tritt sie die Reise nach Europa an. In Ebingen wird sie schließlich befreit – geschwächt, aber am Leben.