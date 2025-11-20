Gefährlicher Zebrastreifen: Mädchen bei Unfall in Königsfeld verletzt – Diese Maßnahmen fordern Eltern

Eltern plädierten leidenschaftlich für Verkehrssicherungsmaßnahmen am Zebrastreifen zur Grundschule in Königsfeld. Auslöser war ein Unfall, bei dem eine Schülerin verletzt wurde.

Laut Frank Schondelmaier, Vater des Mädchens, verlief der Unfall nur mit Glück glimpflich. An dem seit Jahren bekannten Brennpunkt sei wenig bis gar nichts geschehen, es brauche sofort eine Fußgängerampel. Er zog die Position des 30er-Schildes in Zweifel und fragte im Gemeinderats-Ausschuss für Umwelt, Technik Wirtschaft und Verkehr, warum der feste Blitzer nicht in diesem Bereich steht.

Schondelmaier nannte es auch untragbar, dass am Busbahnhof nichts zum Kinderschutz getan wurde, wo kürzlich ein Bus ein Kind beim Ausscheren streifte. „Wir sind es leid, leere Worte und Ausreden zu hören.“

Leonie Wimmer, Mutter dreier Kinder, berichtete von Beinahe-Unfällen und Jugendlichen, die auf dem Bürgersteig keine Rücksicht auf Kleinere nehmen, beklagte massives Verkehrsaufkommen, sprach einen Zebrastreifen beim Haus „Daheim“ und eine Umgehungsstraße an.

Rektorin mahnt gemeinsame Lösungen an

Kathrin Ramos Fernandez, Rektorin der Grundschule, mahnte gemeinsame Lösungen an, berichtete über eine Zebrastreifengruppe mit baldiger Beteiligung von Eltern als kurzfristige Maßnahme. Anike Müller vom Elternbeirat sprach von einer prekären Situation.

Die Gemeinde sei sich der Gefahr bewusst, diskutiere seit vielen Jahren mit dem Land, das für die Straße zuständig sei, so Bürgermeister Fritz Link. Trotz eines größeren Unfalls vor 15 Jahren habe man nur die Absicherung mit Betonkübeln erreicht, bezahlt von der Gemeinde.

Verkehrsampel und stationären Blitzer lehnten die Behörden ab, die Chance für eine Umgehungsstraße sei seit Jahren vom Tisch.

Er berichtete über ein Ortsmittenprogramm des Landes, an dem sich die Gemeinde seit einiger Zeit beteiligt, dessen Planung sie aber vorfinanzieren muss. Damit sollen Mängel behoben werden. Der Busbahnhof sei von Fachplanern erstellt, den Vorschlag von Gittern nehme man aber mit.

Sigrid Fiehn schlug ein Blinklicht am Zebrastreifen, Verkehrserziehung für Kinder und eine Beschrankung zur Grundschule vor. Beate Meier wünschte sich die Ausstattung aller Kinder mit Warnwesten.

Ständige Kämpfe mit Behörden

Man habe auf die Straße keinen Zugriff, trotzdem in 30 Jahren eine Menge erreicht, so Bernd Möller, der von ständigen Kämpfen mit Behörden sprach. „Aber was nutzen alle Maßnahmen, wenn das Verhalten nicht stimmt?“. Stefan Giesel berichtete von über die Straße rennenden, aufs Handy starrenden Schülern. Der Kontakt mit Behörden sei frustrierend, Öffentlichkeit deshalb umso wichtiger. Die Position des 30er-Schilds sei blödsinnig. Das liegt laut Behörden an der maximal erlaubten Länge der 30er-Zone, berichtete Bürgermeister Fritz Link.