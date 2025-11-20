Gefährlicher Zebrastreifen: Mädchen bei Unfall in Königsfeld verletzt – Diese Maßnahmen fordern Eltern

Eltern plädierten leidenschaftlich für Verkehrssicherungsmaßnahmen am Zebrastreifen zur Grundschule in Königsfeld. Auslöser war ein Unfall, bei dem eine Schülerin verletzt wurde.
Laut Frank Schondelmaier, Vater des Mädchens, verlief der Unfall nur mit Glück glimpflich. An dem seit Jahren bekannten Brennpunkt sei wenig bis gar nichts geschehen, es brauche sofort eine Fußgängerampel. Er zog die Position des 30er-Schildes in Zweifel und fragte im Gemeinderats-Ausschuss für Umwelt, Technik Wirtschaft und Verkehr, warum der feste Blitzer nicht in diesem Bereich steht.