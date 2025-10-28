Gefährlicher Wirbelsturm: Hurrikan Melissa gewinnt vor Jamaika weiter an Stärke

Der Wirbelsturm zieht mit Windgeschwindigkeiten von 290 Kilometern pro Stunde auf die Karibikinsel zu. Meteorologen beschreiben die Lage als extrem gefährlich und lebensbedrohlich.
Kingston - Kurz vor dem Eintreffen des Hurrikans "Melissa" an der Küste von Jamaika hat der gefährliche Wirbelsturm weiter an Kraft zugelegt. Der Hurrikan der höchsten Kategorie 5 ziehe nun mit einer anhaltenden Windgeschwindigkeit von 290 Kilometern pro Stunde auf den Süden der Karibikinsel zu, teilte das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mit. "Melissa" befand sich rund 80 Kilometer südsüdöstlich der Ortschaft Negril und sollte innerhalb der kommenden Stunden auf Land treffen.