Gefährlicher Winter: Jetzt vier Tote nach Lawinenunglück in Südtirol

1 Bei dem Unglück starben vier Tourengeher, die an einem Steilhang unterwegs waren. Foto: -/Italienische Bergwacht/dpa Vier Tage nach dem Unglück erliegt ein 44 Jahre alter Mann in Bozen seinen Verletzungen. In dieser Wintersaison starben in Europa bereits 130 Menschen durch Lawinen.







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Bozen - Nach dem Lawinenunglück vom Wochenende in Südtirol ist ein weiterer Skifahrer gestorben. Der 44 Jahre alte Mann aus Österreich erlag im Krankenhaus von Bozen seinen Verletzungen, wie die Klinik mitteilte. Damit kamen insgesamt vier Menschen ums Leben: zwei weitere Männer im Alter von 56 und 62 Jahren sowie eine 26-jährige Frau, alle aus Italien. Drei Deutsche wurden teils schwer verletzt. Sie sind jedoch nicht in Lebensgefahr.