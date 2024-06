1 In Freiburg wurde bei zahlreichen Autos die Luft aus den Reifen gelassen. (Symbolfoto) Foto: Georg Wendt/dpa

Aktivisten haben in Freiburg die Luft aus zahlreichen Geländewagen gelassen. Per Schreiben auf der Windschutzscheibe haben sie die Wagenhalter darüber informiert.









In den Freiburger Stadtteilen Herdern, Littenweiler, Oberau und Wiehre haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag bei mindestens 26 Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Betroffen seien nicht nur – wie in der Vergangenheit SUV – sondern auch mindestens ein Elektroauto, so die Polizei. Man suche Zeugen.