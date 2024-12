Unser Bericht über den rundum mit LED-Lämpchen beklebten Lahrer Mercedes, den wir am Mittwoch auf einem Parkplatz in der Schillerstraße gesichtet hatten, hat für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

Auf der Facebook-Seite der LZ gab es die ganze Bandbreite der Kommentare: Einige fanden die Aktion schlicht witzig, andere hoben mahnend den Zeigefinger – so auch die Polizei. Das Präsidium in Offenburg beantwortete unsere Frage, ob ein solches Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen dürfe, nach zweitägiger Prüfung mit einem klaren Nein.

Bei der Lichterkette handle es sich um eine sogenannte technische Veränderung. „Sofern die Veränderung eine Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr darstellt, kann auch ein Erlöschen der Zulassung die Folge sein“, wissen die Ordnungshüter.

Über Facebook ließ uns ein Nutzer gar ein verwackeltes Bild zukommen, auf dem das Lichterketten-Auto während der Fahrt zu sehen sein soll. Und zwar mit bunt leuchtenden Lampen – was den Wagen wirken lässt wie ein Weihnachtsbaum auf Rädern. Das geht gar nicht, stellt die Polizei fest: Sollte die Lichterkette während der Fahrt im öffentlichen Verkehrsraum eingeschaltet sein, stelle dies eine Ordnungswidrigkeit dar.

Deshalb der gut gemeinte Rat an den Autobesitzer: Die LEDs lieber an den Baum, das Haus oder in den Garten hängen. Auch wenn das für weit weniger Aufmerksamkeit sorgt.