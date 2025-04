Promialarm im Europa-Park Stars feiern unter Sternen

In der ausverkauften Europa-Park Arena wurden am Wochenende nicht nur herausragende Leistungen in der Unterhaltungs- und Medienbranche ausgezeichnet. Unzählige Stars und Prominente feierten mit den rund 1200 Gästen ein rauschendes Fest. Eventuell kommt im Lauf des Jahres sogar ein weiteres außergewöhnliches Event dazu.